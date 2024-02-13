Гид заманил туристку в отель на Бали и изнасиловал

Гид изнасиловал китайскую туристку в номере отеля на Бали и попался на месте. Об этом сообщает агентство Antara.

Известно, что 29-летний уроженец острова Ява Фейсал Акбар Рамадан сопровождал 26-летнюю китаянку и ее подругу в путешествии по Бали. Вечером в среду, 7 февраля, девушки были вместе с ним в ночном клубе, а после попросили отвезти их в отель.

По пути Рамадан остановил машину на парковке другой гостиницы и сказал, что хочет что-то подарить своим клиенткам. Он заманил одну из иностранок в номер, запер дверь и надругался над ней, закрыв ей лицо подушкой.

В это время подруга девушки, которая ждала на парковке, забеспокоилась и обратилась в службу безопасности отеля. Охрана взломала дверь и задержала преступника до приезда полиции. Позже мужчине предъявили обвинения по уголовной статье об изнасиловании, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее трое мужчин изнасиловали двух американок на Багамах. Предварительно, злоумышленники угостили девушек коктейлями с кокаином и бензодиазепином.