Антоха МС рассказал о работе школьным учителем музыки

Антоха MC рассказал, что работал учителем музыки в общеобразовательной школе

Рэпер Антоха MC (настоящее имя — Антон Кузнецов) признался, что работал учителем музыки в общеобразовательной школе. Об этом он рассказал в программе RTVI «Респиратор Бабушкина», выпуск доступен на YouTube.

Кузнецов отметил, что проработал педагогом всего пару месяцев. «Этот факт не был каким-либо успехом», — отметил он.

Музыкант рассказал, что работать было несложно, но у него отсутствовало педагогическое образование и методика. Кроме того, в общеобразовательной школе ему не поступало интересных карьерных предложений. Кузнецов заключил, что «с большим удовольствием и радостью» покинул школу.

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