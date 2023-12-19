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19:05, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка словами «бухали как не в себя» описала старую работу

Кадр: группа «Женский Форум» во «ВКонтакте»

Популярная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова заявила, что употребляла много алкоголя, когда работала с детьми. Об этом она рассказала в проекте «Женский форум», выпуск вышел во «ВКонтакте».

«Я просто всю дорогу работала с детьми, в детских центрах, лагерях, вот это все». — вспомнила Щербакова. При этом она описала старую работу словами «мы там бухали как не в себя вообще».

Юмористка также рассказала, что во время ее работы в детском лагере другая вожатая однажды забрала у 12-летних девочек коробку вина. «Если вам нет 18 лет, нельзя употреблять алкоголь и курить сигареты, и вообще ничего нельзя», — добавила звезда «Женского стендапа».

Ранее Щербакова высказалась о похудении. Юмористка заявила, что однажды ей удалось очень быстро сбросить вес, из-за чего у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.

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      Олег Давыдов
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