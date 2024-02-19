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17:25, 19 февраля 2024Россия

Боец «Ахмата» обвинил ищущую двоих сыновей в зоне СВО мать в корысти

Боец «Ахмата» обвинил в корысти свою мать, ищущую двоих сыновей в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец чеченского спецназа «Ахмат» обвинил в корысти свою мать, жительницу Санкт-Петербурга, которая ищет двоих сыновей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно «Фонтанке».

По мнению мужчины, родительнице понадобились деньги, а судьба военнослужащих ее мало заботит. В беседе с изданием он отметил, что у женщины всего шесть детей, практически все от разных мужчин.

«Ей нужны деньги, дети ей не нужны. (...) Я запретил ей подавать в суд, чтобы братьев объявили "двухсотыми" ради выплат», — поделился он.

Сама же жительница Петербурга настаивает, что обратилась с заявлением в полицию о пропаже 25-летнего и 33-летнего сыновей в зоне спецоперации не из-за желания обогатиться. У женщины тяжелая судьба: уроженка Ростовской области после развала СССР вместе с матерью перебралась с Украины под Белгород. К тому моменту у нее уже было двое детей.

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Семья обосновалась в деревне Большие Липяги. Там женщина родила еще четверых мальчиков. Последние полтора года многодетная мать живет в Петербурге, а четверо из шести ее взрослых детей стали добровольцами.

В получении возможных выплат в связи с исчезновением сыновей-военных ей помогает адвокат Алексей Малкин. Он уже подготовил документы для передачи в суд и ходил вместе с женщиной в жилищный комитет Красногвардейского района просить о предоставлении многодетной матери участников СВО жилья.

По словам юриста, многодетную мать измотали поиски сыновей на фронте. «Я бы на сто процентов не утверждал, что все это только из-за корыстных побуждений», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать участника спецоперации с тремя несовершеннолетними детьми собрались выгнать из квартиры.

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      Анна Щербакова
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