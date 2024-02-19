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20:47, 19 февраля 2024Мир

Большинстро стран ЕС потребовали немедленную гуманитарную паузу в Газе

Глава евродипломатии Боррель: страны ЕС требуют гуманитарную паузу в Газе

Фото: Kosay Al Nemer / Reuters

Большиство стран-членов Европейского союза (ЕС) требуют установления немедленной гуманитарной паузы в секторе Газа, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует агентство Reuters.

Как указал глава евродипломатии, прекращение огня «для безоговорочного освобождения заложников и предоставления гуманитарной помощи» поддержали 26 из 27 стран, входящих в объединение. Боррель не уточнил, какая именно страна не присоединилась к инициативе.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильву персоной нон грата после того, как бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил с Холокостом.

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      Виктория Кондратьева
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