Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

МИД Израиля объявил президента Бразилии Лулу да Силву персоной нон грата

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилию Луиса Инасиу Лулу да Сильву персоной нон грата после того, как бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил с Холокостом. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Израиля скажите президенту Луле да Силве, что он персона нон грата в Израиле, пока он не возьмет свои слова обратно», — сказал дипломат.

Ранее бразильский президент заявил, что происходящее в секторе Газа — геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил, что Лула пытался нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самозащиту.

Ранее Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не подчинится международному давлению по вопросу признания палестинского государства. Он добавил, что Израиль продолжит выступать против одностороннего признания Палестины, поскольку это невозможно после атаки движения ХАМАС 7 октября.