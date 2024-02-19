Бородина объяснила причины ухода из «Дома-2»

Ксения Бородина объяснила свой уход из «Дома-2» тем, что переросла проект

Бывшая ведущая популярного российского реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина объяснила, почему она ушла из проекта. Причины этого решения она назвала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Бородиной, она с теплотой вспоминает работу в проекте. «Но я это переросла и хочу двигаться дальше», — написала ведущая.

О том, что Бородина ушла из реалити-шоу, стало известно в декабре 2023 года. Тогда телеведущая подчеркнула, что это решение далось ей очень нелегко, а также назвала «Дом-2» своим вторым домом.

Бородина работала в реалити-шоу с 2004 года. Программа выходила на ТНТ, а в 2021 году программа стала транслироваться на телеканале «Ю». В разное время с Бородиной проект вели Ольга Бузова, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Давид Манукян, известный как Дава, и другие телеведущие.