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16:39, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

Бузова заявила, что шоу «Это нормально?» на ТНТ было придумано за одну ночь

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что новое ток-шоу «Это нормально?» на канале ТНТ, которое она ведет вместе с Дмитрием Дибровым, было придумано за одну ночь. О закулисье программы она рассказала в проекте «Шоу Воли», видео доступно на Rutube.

По словам Бузовой, идея программы зародилась на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке» после того, как они с продюсером проекта Ликой Бланк обсудили поведение одного из сотрудников. «На следующий день я приезжаю на съемку, ко мне подходит Лика Бланк и говорит: "Оль, я шоу придумала"», — пояснила телеведущая.

Бузова добавила, что они с Дибровым часто спорят после съемок о вопросах, которые обсуждались в программе. «Я не всегда понимаю, что он говорит», — поиронизировала она. Певица также назвала Диброва очень пунктуальным человеком.

Ранее сообщалось, что на съемках «Это нормально?» произошла драка. Отмечалось, что перепалку устроил блогер Евгений Ершов.

Премьера шоу «Это нормально?» состоится 19 февраля. Участники проекта будут состязаться друг с другом в командах, отвечая на остросоциальные вопросы. Выпуски будут выходить с понедельника по четверг в дневном эфире.

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      Маргарита Щигарева
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