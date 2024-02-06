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19:28, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Участники нового телешоу с Бузовой и Дибровым устроили драку в студии

Блогер Ершов устроил драку на съемках шоу Бузовой и Диброва «Это нормально?»

Кадр: телешоу «Это нормально?»

Российский блогер Евгений Ершов устроил драку на съемках нового телешоу «Это нормально?», ведущими которого стали певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, во время съемок одного из выпусков передачи Ершов вступил в словесную перепалку с другим участником. «Мы за это шоу сейчас проверим, насколько ты у нас мужик», — сказал блогер оппоненту, после чего набросился на него.

Уточняется, что люди, присутствовавшие в студии, разняли дерущихся.

Премьера шоу канала ТНТ «Это нормально?» запланирована на 19 февраля. О том, что вести передачу будут Бузова и Дибров, стало известно 17 января. В эфире программы две команды — женская и мужская — должны угадать, что жители России считают нормальным, а что нет. Победителем становится тот, кто даст больше правильных ответов. Среди вопросов, которые будут обсуждать участники, — допустимо ли не работать до 30 лет, встречаться с женатым мужчиной и использовать животных в цирке.

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      Олег Давыдов
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