Китайские власти не смогли остановить отток денег

Рост рынка акций КНР после новогодних каникул разочаровал иностранных инвесторов

Первый после новогодних каникул торговый день на рынке акций Китая оказался разочарованием для иностранных инвесторов, которые ожидали более решительных действий от китайских властей, пишет Bloomberg.

По итогам торговой сессии основной фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,16 процента, большей частью такой результат обеспечили технологические компании, например, Cambricon Technologies (плюс 16,14 процента) и Zhongji Innolight (плюс 20 процентов), связанные с искусственным интеллектом. Такой результат, отмечает издание, связан с презентацией OpenAI генеративной модели Sora, создающей видео по описанию.

Трейдеры ожидали более значительного роста, особенно с учетом смены главы комиссии по регулированию ценных бумаг, принятых ранее изменений в регулировании, а также возросших расходов граждан во время праздников, оказавшихся выше прогнозов.

Однако в реальности некоторый рост начался только во второй половине торгового дня, когда в покупку включились фонды, связанные с государством. В свою очередь, зарубежные фонды продали акции более чем на 800 миллионов долларов. Как отметил портфельный менеджер управляющей компании Grasshopper Asset Management Дэниел Тан, подобный результат показывает, что доверие инвесторов к рынку остается низким и усилий Пекина недостаточно.

Индекс Hang Seng, который отражает китайские акции в Гонконге, и вовсе продемонстрировал падение на 1,13 процента. Хотя если учитывать дни с 14 февраля (дата открытия торгов в Гонконге), то он прибавил примерно пять процентов на ожиданиях позитива на материковых торгах.

