Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:34, 19 февраля 2024Экономика

Китайские власти не смогли остановить отток денег

Рост рынка акций КНР после новогодних каникул разочаровал иностранных инвесторов

Фото: Pla2na / Shutterstock / Fotodom

Первый после новогодних каникул торговый день на рынке акций Китая оказался разочарованием для иностранных инвесторов, которые ожидали более решительных действий от китайских властей, пишет Bloomberg.

По итогам торговой сессии основной фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,16 процента, большей частью такой результат обеспечили технологические компании, например, Cambricon Technologies (плюс 16,14 процента) и Zhongji Innolight (плюс 20 процентов), связанные с искусственным интеллектом. Такой результат, отмечает издание, связан с презентацией OpenAI генеративной модели Sora, создающей видео по описанию.

Трейдеры ожидали более значительного роста, особенно с учетом смены главы комиссии по регулированию ценных бумаг, принятых ранее изменений в регулировании, а также возросших расходов граждан во время праздников, оказавшихся выше прогнозов.

Однако в реальности некоторый рост начался только во второй половине торгового дня, когда в покупку включились фонды, связанные с государством. В свою очередь, зарубежные фонды продали акции более чем на 800 миллионов долларов. Как отметил портфельный менеджер управляющей компании Grasshopper Asset Management Дэниел Тан, подобный результат показывает, что доверие инвесторов к рынку остается низким и усилий Пекина недостаточно.

Индекс Hang Seng, который отражает китайские акции в Гонконге, и вовсе продемонстрировал падение на 1,13 процента. Хотя если учитывать дни с 14 февраля (дата открытия торгов в Гонконге), то он прибавил примерно пять процентов на ожиданиях позитива на материковых торгах.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Угнавший Ми-8 на Украину российский летчик расстрелян в Испании. С ним обещали разобраться российские военные

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

      Бывшая жена Моргенштерна рассказала о сложностях съемок в экстремальном шоу

      Пара россиян рассталась с жизнью из-за приглашенного в гости друга

      На Западе рассказали о китайском аналоге «Шахеда»

      Врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви

      МИД Литвы усомнился в возможности ЕС защититься без США

      Российский адвокат получил два миллиона рублей взятки от подзащитного и попался

      Врачи указали на неожиданную причину ожирения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше