Китай назначил главным по фондовому рынку «мясника брокеров»

Власти Китая сменили главу регулятора рынка ценных бумаг на фоне падения акций

Новым председателем Комиссии по регулированию ценных бумаг (КРЦБ) Китая и партийным руководителем финансового регулятора назначен вице-мэр Шанхая Ву Цин, известный по прозвищу «мясник брокеров» за жесткую манеру управления на посту главы КРЦБ в середине 2000-х годов. На обеих должностях он сменил И Хойманя, сообщает «Синьхуа».

О возможном возвращении Ву на должность агентство Bloomberg сообщало еще год назад, но назначение пришлось на период беспрецедентного падения акций китайских компаний, которые пока не может вернуть к росту даже значительная господдержка.

«Мясник» в свое время закрыл 31 компанию за нарушение норм торговли. В 2010 году он возглавил Шанхайскую фондовую биржу, а через два года ушел вице-мэром в Шанхай, где и проработал почти 12 лет.

Борьба с недобросовестными участниками рынка остается одним из приоритетов в попытке китайских властей вернуть акции своих предприятий к росту. Так, в октябре прошлого года Пекин запретил брокерам открывать счета для жителей материкового Китая, по которым те могут вести торговлю ценными бумагами и другими активами за рубежом.

В январе ограничения ужесточились. На этот раз был ограничен доступ розничных инвесторов к фондам, вкладывающимся в иностранные ценные бумаги. Идти на такие шаги Пекину приходится из-за непрекращающегося оттока капитала из страны, начавшегося в августе. Инвесторы сомневаются в перспективах китайской экономики и не верят в возможность правительства Си Цзиньпина ответить на вызовы.

Ранее исследовательская компания QUICK подсчитала, что отток средств инвесторов с бирж Китая, включая Гонконг, с начала 2024 года составил 1,7 триллиона долларов. При этом основной поток денег, уходящих из КНР, перетекает в США (приток капитала в те же сроки достиг 1,4 триллиона), где основные фондовые индексы находятся на рекордных уровнях.

