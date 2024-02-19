Десятилетние дети разгромили более 40 надгробий на российском кладбище

Под Волгоградом трое десятилетних детей повредили более 40 надгробий на кладбище

В Волгоградской области трое десятилетних детей разгромили более 40 надгробий на кладбище возле хутора Закутский. Об этом сообщило региональное ГУ МВД в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, 18 февраля в полицию обратилась жительница Среднеахтубинского района, которая заявила, что в течение месяца, начиная с 19 января, захоронения повреждались неизвестными. В результате полицейские установили, что к погрому причастны трое детей, с которыми уже работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

В данный момент решается вопрос о привлечении родителей виновников инцидента к ответственности по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, добавили в МВД. Помимо этого, детей могут поставить на профилактический учет.

Ранее, в декабре 2023 года, две семьи депортировали из России после того, как трое детей забросали снежками Вечный огонь в Санкт-Петербурге. В ходе проверки оказалось, что мальчики и их родные являются мигрантами из стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России незаконно. В результате суд постановил выдворить их за границу.

