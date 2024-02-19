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03:30, 19 февраля 2024Из жизни

Девушка стала порномоделью и полюбила себя

Фото: I@anniekknight

Модель OnlyFans из Австралии рассказала о том, как полюбила себя благодаря секс-индустрии. Об этом пишет Daily Star.

26-летняя Энни Найт, которую в 2023 году прозвали «самой сексуально активной» женщиной Австралии, утверждает, что в 11 лет весила больше всех в классе. Не понимая, что это связано с высоким ростом, девочка стала ограничивать себя в еде. При этом, по словам порномодели, в школе над ней издевались одноклассники.

Через некоторое время мать Найт обратила внимание на ее нездоровую худобу. Она отвела дочь к врачу, и тот диагностировал у нее расстройство пищевого поведения. Медик заявил, что Найт необходимо набрать вес. Девушка поправилась, однако через пару лет у нее случился рецидив. «Это были непрекращающиеся стрессовые американские горки, когда я переедала, следила за калориями и постоянно переживала из-за своего веса», — рассказывает она.

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Только после того, как Найт создала аккаунт на OnlyFans и стала публиковать откровенный контент, она наконец полюбила себя. Девушка регулярно получала комплименты от пользователей в сети, что благоприятно повлияло на ее самооценку. «Сначала я не верила их словам, но потом пересмотрела свои видео и подумала: "А ведь я действительно выгляжу очень хорошо"» — вспоминает она.

Модель жалеет, что ей потребовалось столько времени для того, чтобы справиться с заболеванием. Она призывает людей, оказавшихся в похожей ситуации, обращаться за профессиональной помощью. «У нервной анорексии так много долгосрочных последствий. Жаль, что я не узнала обо всем этом раньше. Придется расплачиваться за это всю оставшуюся жизнь», — утверждает Найт.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии обнаружила, что ее двоюродный брат два месяца покупал ее видео на платформе OnlyFans. Модель написала родственнику и попросила объясниться.

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      Алиса Удовик
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