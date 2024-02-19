Действия американских законодателей сравнили с тратой «пьяными моряками» денег
Экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли на своей странице в соцсети X сравнила действия американских законодателей в Конгрессе с «пьяными моряками», которые занимаются тратой своих денег.
«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратили деньги как пьяные моряки», — заявила она.
По мнению политика, Белому дому необходим бухгалтер, который смог бы заставить конгрессменов начать контролировать дальнейшие расходы. Хейли считает, что законодателей необходимо запереть в зале до тех пор, пока они не договорятся о дополнительных бюджетных ассигнованиях.
Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что власти США рассматривают отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки как «плату за бездействие Конгресса».