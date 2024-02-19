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03:30, 19 февраля 2024Мир

Действия американских законодателей сравнили с тратой «пьяными моряками» денег

Кандидат в президенты США Хейли: конгрессмены тратят деньги как «пьяные моряки»

Фото: Leah Millis / Reuters

Экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли на своей странице в соцсети X сравнила действия американских законодателей в Конгрессе с «пьяными моряками», которые занимаются тратой своих денег.

«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратили деньги как пьяные моряки», — заявила она.

По мнению политика, Белому дому необходим бухгалтер, который смог бы заставить конгрессменов начать контролировать дальнейшие расходы. Хейли считает, что законодателей необходимо запереть в зале до тех пор, пока они не договорятся о дополнительных бюджетных ассигнованиях.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что власти США рассматривают отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки как «плату за бездействие Конгресса».

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      Марина Совина
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