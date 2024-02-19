ФСБ задержала участников международной ОПГ с 50 тысячами фальшивых долларов

ФСБ пресекла канал поставки в РФ фальшивых долларов из Киргизии

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал поставки в Россию фальшивых долларов. В результате задержаны трое участников международной организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Операция проведена российскими силовиками при участии сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики.

Среди задержанных двое россиян и один гражданин Киргизии. У них изъято 50 тысяч фальшивых билетов Федеральной резервной службы США. Возбуждено уголовное дело. Проведены оперативные мероприятия в Москве и Бишкеке.

По данным ФСБ, фальшивые долларов поступали в Россию и Киргизию из-за рубежа.

