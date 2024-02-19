Дом в российском городе затопило фекалиями

В Тюмени подъезд многоквартирного дома затопило фекалиями

В Тюмени подъезд многоквартирного дома затопило нечистотами из канализации. Жители квартир жалуются, что фекальный потоп не устраняют почти неделю, пишет 72.RU.

Инцидент произошел в доме 29 на Судостроительной улице. По словам пострадавших, причиной стала забитая канализация. «И уже неделю к нам никто не приезжает. Стоит вонь. Ребенку становится плохо, когда выходит из подъезда. Бабушки и дедушки сидят дома, потому что не могут выйти из-за вони. Наша управляющая компания нас игнорирует», — рассказала жительница дома.

Это не первый подобный случай в доме — предыдущий фекальный потом случился в сентябре 2023 года. В управляющей компании заверили, что тогда проблему устранили, и отметили, что в доме нет централизованной канализации. «Есть только выгребная яма. Подрядчик не вовремя откачал септик. Сейчас все в порядке», — пояснили коммунальщики.

Ранее дом в Челябинске начал разрушаться из-за затопления фекалиями. Речь идет о доме 1957 года постройки, расположенном по адресу улица Мебельная, 81. Начиная с осени 2023 года из-за засоров труб системы водоотведения его подвал заливает канализацией, при этом с середины января горводоканал игнорирует вызовы жильцов и не откачивает сточные воды.