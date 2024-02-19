Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект в российском регионе

Украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект под Белгородом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Атакованный дроном объект находится в селе Мокрая Орловка Грайворонского района, пояснил губернатор. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в двух километрах от российско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь и получил ли он повреждения, губернатор не сообщил.

19 февраля ВСУ обстреляли Курскую область. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что под обстрел попали два села, суммарно по ним было выпущено 11 боеприпасов.