Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле двух сел со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта на территории Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Села Успеновка и Троицкое подверглись обстрелу утром 19 февраля, уточнил губернатор. На территории обоих населенных пунктов было зафиксировано 11 прилетов.

Ведется подомовой обход. Сведений о том, пострадали ли мирные жители при обстреле, глава региона не привел.

17 февраля в Курской области дважды сработала система противовоздушной обороны. Утром над регионом были перехвачены несколько беспилотников ВСУ. Еще об одной попытке атаки сообщил Старовойт некоторое время спустя.