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11:41, 19 февраля 2024Россия

Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле двух сел со стороны ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта на территории Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Села Успеновка и Троицкое подверглись обстрелу утром 19 февраля, уточнил губернатор. На территории обоих населенных пунктов было зафиксировано 11 прилетов.

Ведется подомовой обход. Сведений о том, пострадали ли мирные жители при обстреле, глава региона не привел.

17 февраля в Курской области дважды сработала система противовоздушной обороны. Утром над регионом были перехвачены несколько беспилотников ВСУ. Еще об одной попытке атаки сообщил Старовойт некоторое время спустя.

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      Алан Босиков
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