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12:45, 19 февраля 2024Россия

Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Петербурге и попала на видео

Mash: в Петербурге иномарка сбила переходившего дорогу с матерью подростка

В Санкт-Петербурге автомобиль марки Chevrolet сбил на пешеходном переходе ученика 11 класса, который переходил дорогу с матерью. Женщина не пострадала, подросток получил серьезные травмы. Момент ДТП попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видео, как движущаяся машина даже не стала сбавлять скорость при сближении с пешеходным переходом и влетела в мальчика и его мать. Переход при этом не был оборудован светофором.

По информации Mash, инцидент произошел на набережной Лейтенанта Шмидта. Уточняется, что за рулем иномарки находился 62-летний мужчина, который за последний год неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер и травмы обеих рук.

Ранее стало известно, как в Тольятти фура сбила четырех человек на регулируемом пешеходном переходе. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

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      Владислав Толстиков
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