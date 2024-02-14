В российском городе фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

В Тольятти фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

В Тольятти фура сбила четырех человек на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Самарской области.

В российском ведомстве отметили, что все произошло на Борковской улице.

«Водитель автомобиля МАЗ допустил наезд на четырех пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — разъяснили в региональном МВД.

Всех пострадавших горожан отвезли в больницу. Как выяснил телеканал РЕН ТВ, травмы получили жители 36-56 лет.

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, отметил собеседник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых попал в жесткое ДТП с участием микроавтобуса на загородной трассе.