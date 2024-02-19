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14:11, 19 февраля 2024Культура

Дубцова вспомнила о своих концертах в ДНР и ЛНР под взрывы

Дубцова вспомнила, как во время концертов в ДНР И ЛНР в 2019 году слышала взрывы

Фото: Максим Блинов / Фотохост-агентство РИА Новости

Российская певица Ирина Дубцова вспомнила о том, как давала концерты в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР) под взрывы и автоматные очереди в 2019 году. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Артистка подчеркнула, что всегда была патриотом, а после общения с жителями ЛНР и ДНР во время своего выступления несколькими годами ранее (когда эти территории еще принадлежали Украине) она поняла многое о конфликте двух стран.

«И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — поделилась воспоминаниями исполнительница, добавив, что ей было страшно смотреть на разрушенные здания.

Дубцова добавила, что с первого дня специальной военной операции на Украине она поддерживала Россию, президента страны и Донбасс.

Ранее Ирина Дубцова призналась, что была на грани из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.

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      Анастасия Астахова
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