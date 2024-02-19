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10:32, 19 февраля 2024Путешествия

Туристы спрятали 132 килограмма кокаина в номере отеля и попались

В Гонконге задержали двух туристов с 132 килограммами кокаина в номере отеля

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Двое иностранных туристов устроили тайник с 132 килограммами кокаина в номере отеля Гонконга и попались полиции. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину из Доминиканы и 44-летнего колумбийца 16 февраля. Уточняется, что у обоих были испанские паспорта. Они прибыли в Гонконг из Испании с пересадкой в Лондоне и спрятали запас наркотиков в гостинице в начале февраля.

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Всего в тайнике обнаружили 109 упаковок с запрещенными веществами на сумму 120 миллионов гонконгских долларов (1,4 миллиарда рублей). В чемоданах туристов лежали еще две вскрытые пачки с кокаином.

По информации полиции, мужчины работали на транснациональный синдикат, который вербовал иностранцев для контрабанды наркотиков. Сейчас задержанные находятся под стражей, их ожидает суд.

Пассажир из Бразилии ранее смог пронести в самолет килограмм кокаина, но попался на таможне по прибытии в Лондон. Запрещенное вещество нашли в потайных карманах его чемодана.

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      Мария Борисова
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