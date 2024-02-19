Егор Крид пожаловался на проблемы со здоровьем

У певца Егора Крида обнаружили гипоксию головного мозга

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) пожаловался на проблемы со здоровьем. Его слова приводит Super.ru.

Музыкант признался, что стал замечать у себя приступы головокружения. «Как будто я проехался на яхте или на лодке и теперь остается остаточное движение. Или как будто я вышел из поезда и осталось покачивание», — сказал он во время стрима.

Из-за этих симптомов он решил обратиться за медицинской помощью. В результате обследований у Крида обнаружили гипоксию головного мозга. «Мне сказали, что в шее есть две трубки с двух сторон и они гоняют кровь в мозг. И одна из этих трубок у меня, с левой стороны, она то ли перекошена, то ли что-то с ней чуть-чуть не так, враждебно. То ли от остеохондроза, то ли от чего-то еще... И кровь поступает в мозг чуть-чуть неравномерно», — уточнил он.

По словам исполнителя, ему назначили медикаментозное лечение, массаж и воротник Шанца.

Ранее Егор Крид назвал причины отказа сыграть главного героя в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».