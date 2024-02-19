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10:00, 19 февраля 2024Силовые структуры

Экс-начальника управления авиации ФСБ и Героя России обманули мошенники

Экс-начальника УА ФСБ и Героя России Гаврилова обманули на 1,5 млн рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывшего начальника управления авиации (УА) ФСБ и Героя России Николая Гаврилова обманули на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 10 февраля 65-летнему генерал-лейтенанту позвонил якобы директор ассоциации героев России и сообщил, что его накопления «под угрозой». Затем Гаврилова связали с лжесотрудниками ФСБ и банка.

Мужчину убедили перевести 1,5 миллиона рублей на безопасный счет. Разговоры с ним длились четыре дня. 14 февраля Гаврилов понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

Ранее стало известно, что бывший начальник финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны (МО) СССР и его супруга передали мошенникам почти 50 миллионов рублей, пытаясь якобы не допустить перевода своих денег со счетов на помощь Вооруженным силам Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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