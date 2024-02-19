Евросоюз призвал Польшу обеспечить транзит грузов на Украину

Представитель ЕК Жилл: Польша должна обеспечить транзит грузов на Украину

Силы безопасности Польши должны обеспечить транзит украинских грузов через границу, где их блокируют польские фермеры. К этому призвал представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, сообщает ТАСС.

По словам европейского чиновника, мирные демонстрации являются базовым правом в Евросоюзе, однако ЕК не приемлет насилия и настаивает на том, что национальные власти несут ответственность за обеспечение закона и порядка. «Национальные власти [Польши] должны обеспечить права пассажиров и свободную транспортировку грузов, которая имеет ключевое значение для цепочек снабжения внутреннего рынка ЕС», — подчеркнул он.

Жилл отметил, что между ЕК и всеми затронутыми странами-членами ЕС уже установлены контакты, а правильным решением ситуации, сложившийся на украинской границе, является работа в координационной группа ЕС по сельскому хозяйству.

Ранее стало известно, что протестующие польские фермеры заблокировали военные грузы для Киева на украинской границе. Отмечается, что аграрии начали перекрывать КПП на границе с Украиной, протестуя против ввоза продукции в Польшу.