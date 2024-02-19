Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:33, 19 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты опасные последствия перенесенного сердечного приступа

PLOS Medicine: сердечный приступ повышает риск других заболеваний

Фото: Tirachard Kumtanom / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Лидса в Великобритании раскрыли опасные последствия перенесенного приступа. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS Medicine, это состояние значительно увеличивает риск развития других серьезных долгосрочных заболеваний.

Специалисты проанализировали более 145 миллионов медицинских записей о пациентах, поступивших в больницу за девятилетний период, чтобы определить риск долгосрочных последствий для здоровья после сердечного приступа.

Оказалось, что у пациентов, перенесших сердечный приступ, дальнейшие заболевания развивались гораздо чаще, чем у людей того же возраста и пола, у которых его не было. В течение девяти лет примерно у трети пациентов развилась сердечная или почечная недостаточность, у семи процентов случились повторные сердечные приступы, а в 38 процентах случаев был зафиксирован фатальный исход по различным причинам.

Наиболее частой была сердечная недостаточность, вероятность которой составила 29,6 процента против 9,8 процента в контроле. Почечная недостаточность развилась у 27,2 процента по сравнению с 19,8 процента в контрольной группе. Примерно у 22,3 процента участников развилась фибрилляция предсердий (против 16,8 процента). Среди диабетиков приступ был причиной новых госпитализаций.

Не было обнаружено общей разницы в риске деменции после сердечного приступа по сравнению с контрольной группой. Кроме того, наблюдалось снижение риска рака с 21,5 до 13,5 процента, причины чего требуют дальнейшего изучения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

      В МИД заявили о непрофессионализме ОБСЕ в вопросах наблюдения

      Эксперты оценили влияние задержек помощи Украине на отступление ВСУ из Авдеевки

      Украинские военные предположили уход танков в прошлое из-за использования дронов

      Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

      Звезда «Эйфории» появилась на публике в платье с откровенным декольте

      Росгвардия показала на видео перехваченный в ДНР британский дрон-камикадзе

      Рабочие нашли кость мамонта в российском регионе во время стройки

      Названа польза от ежедневного употребления сала

      SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у ULA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше