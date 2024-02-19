Раскрыты опасные последствия перенесенного сердечного приступа

PLOS Medicine: сердечный приступ повышает риск других заболеваний

Ученые Университета Лидса в Великобритании раскрыли опасные последствия перенесенного приступа. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS Medicine, это состояние значительно увеличивает риск развития других серьезных долгосрочных заболеваний.

Специалисты проанализировали более 145 миллионов медицинских записей о пациентах, поступивших в больницу за девятилетний период, чтобы определить риск долгосрочных последствий для здоровья после сердечного приступа.

Оказалось, что у пациентов, перенесших сердечный приступ, дальнейшие заболевания развивались гораздо чаще, чем у людей того же возраста и пола, у которых его не было. В течение девяти лет примерно у трети пациентов развилась сердечная или почечная недостаточность, у семи процентов случились повторные сердечные приступы, а в 38 процентах случаев был зафиксирован фатальный исход по различным причинам.

Наиболее частой была сердечная недостаточность, вероятность которой составила 29,6 процента против 9,8 процента в контроле. Почечная недостаточность развилась у 27,2 процента по сравнению с 19,8 процента в контрольной группе. Примерно у 22,3 процента участников развилась фибрилляция предсердий (против 16,8 процента). Среди диабетиков приступ был причиной новых госпитализаций.

Не было обнаружено общей разницы в риске деменции после сердечного приступа по сравнению с контрольной группой. Кроме того, наблюдалось снижение риска рака с 21,5 до 13,5 процента, причины чего требуют дальнейшего изучения.