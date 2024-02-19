Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:00, 19 февраля 2024Силовые структуры

Иностранец с разбитой бутылкой напал на россиянина и пытался лишить его жизни

В Оренбургской области завели дело против иностранца за попытку убить мужчину

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Оренбургской области следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего иностранца, который напал с разбитой бутылкой на местного жителя и пытался лишить его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ. Суд отправил его под стражу.

По версии следствия, обвиняемый во время ссоры напал с разбитой бутылкой на 47-летнего знакомого в доме в селе Желтое и избил его. Жизнь пострадавшему спасла жена, которая отобрала бутылку и вызывала полицию. В результате нападавшего задержали, а местного жителя госпитализировали.

Ранее стало известно об аналогичном нападении. 39-летний житель Петербурга напал с осколком разбитой бутылки на друга.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Россиян призвали не целовать кошек и собак

      Раскрыта причина конфискации у Петра Порошенко фабрики в России

      Хованский сделал пересадку бороды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше