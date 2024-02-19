Иностранец с разбитой бутылкой напал на россиянина и пытался лишить его жизни

В Оренбургской области завели дело против иностранца за попытку убить мужчину

В Оренбургской области следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего иностранца, который напал с разбитой бутылкой на местного жителя и пытался лишить его жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ. Суд отправил его под стражу.

По версии следствия, обвиняемый во время ссоры напал с разбитой бутылкой на 47-летнего знакомого в доме в селе Желтое и избил его. Жизнь пострадавшему спасла жена, которая отобрала бутылку и вызывала полицию. В результате нападавшего задержали, а местного жителя госпитализировали.

Ранее стало известно об аналогичном нападении. 39-летний житель Петербурга напал с осколком разбитой бутылки на друга.

