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09:00, 20 февраля 2024Путешествия

Изнасиловавший студентку в Германии турист снял нападение на видео

Фото: Benedict Bettermann / Globallookpress.com

Американский турист, изнасиловавший студентку в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии, снимал свое нападение на видео. Подробности дела стали известны во время судебного заседания, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в ходе суда обвиняемый Трой Болинг признал свою вину, однако отказался от дополнительных комментариев. Окончательный приговор по делу будет вынесен в марте 2024 года.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2023 года. Известно, что 31-летний Трой Болинг встретил 21-летнюю Еву Лю и 22-летнюю Келси Чанг на пешеходной тропе у популярной достопримечательности Нойшванштайн. Мужчина выманил девушек в более уединенное место и набросился на Лю. Чанг попыталась защитить подругу, но американец сбросил девушку с крутого склона.

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Затем мужчина изнасиловал Лю, которая в этот момент была без сознания, и сбросил ее следом за первой девушкой. Все это происходило на глазах других очевидцев. Медикам удалось спасти только Чанг, которая получила травму головы.

Ранее на Бали гид заманил китайскую туристку в отель и изнасиловал. Благодаря подруге девушки, которая ждала ее на парковке, преступника удалось задержать на месте.

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      Зарина Дзагоева
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