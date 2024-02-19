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11:38, 19 февраля 2024Россия

К лишившемуся прихода после поездки в зону СВО священнику приехали вагнеровцы

В Татарстане вагнеровцы приехали поддержать лишившегося прихода священника

Кадр: Telegram-канал Mash

В Татарстане бойцы ЧВК «Вагнер» приехали поддержать священника Виталия Беляева, лишившегося прихода после поездки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина записал видеообращение на фоне нескольких мужчин, которые держат в руках флаг ЧВК. На кадрах Беляев обвиняет церковные власти региона в противодействии СВО. О том, что стоящие за его спиной мужчины являются вагнеровцами, заявляет сам Беляев. «Мы — русские патриоты. Мы просим: не мешайте нам заниматься поддержкой нашего русского воинства», — сказал священник.

Мужчина неоднократно выезжал в зону боевых действий, чтобы поддержать бойцов, указано в публикации. По данным канала, у Беляева забрали приход после возвращения из Харьковской области.

Ранее в Донецкой народной республике, недалеко от границы с Ростовской областью, на свалке нашли гуманитарную помощь участникам СВО. Среди выброшенных вещей были носилки, средства личной гигиены и амуниция.

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      Алан Босиков
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