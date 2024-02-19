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15:05, 19 февраля 2024Мир

Кабмин ФРГ ответил на слова Медведева о нацеленных на Берлин ядерных ракетах

Хебештрайт: кабмин ФРГ принял к сведению слова Медведева о ядерном арсенале РФ
Штеффен Хебештрайт

Штеффен Хебештрайт. Фото: Steffi Loos / Pool / Reuters

Кабинет министров ФРГ принял к сведению слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что внешние попытки вернуть российские границы к состоянию на 1991 год приведут к применению всего военного арсенала РФ. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

«Мы приняли это к сведению», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга кабмина.

18 февраля Медведев заявил, что в случае попыток изменения границ Россия «всем стратегическим арсеналом» ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады. «Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесенные народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден», — отметил Медведев.

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      Виктория Кондратьева
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