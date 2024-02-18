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13:58, 18 февраля 2024Россия

Медведев назвал цели ядерных ударов России в случае войны с Западом

Медведев: в случае войны с Западом Россия ударит по Берлину и Вашингтону

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами. В таком случае Россия «всем стратегическим арсеналом» ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады Возможные цели назвал в своем Telegram-канале Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам бывшего президента России, ядерные державы не могут проиграть в исторических войнах, в которых происходит защита своего Отечества. В случае, если «Украина с союзниками» добьются возврата к границам 1991-го или развала нынешней страны, в состав которой по Конституции входят новые территории, может начаться яростная гражданская война с окончательным исчезновением России с карты мира. В таком случае у главнокомандующего России не дрогнет рука «принять тяжелейшие решения».

«Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесённые народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден», — отметил Медведев.

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      Вячеслав Агапов
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