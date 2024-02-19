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05:00, 20 февраля 2024Среда обитания

Бывший «ангел» Victoria's Secret избавится от особняка в Малибу

Модель Миранда Керр выставила на продажу особняк в Малибу

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Австралийская топ-модель Миранда Керр решила избавиться от недвижимости в Калифорнии. Свой особняк в Малибу она оценила в 4,5 миллиона долларов (416 миллионов рублей), передает агентство Robb Report.

Поместье возвышается на холме и представляет собой комплекс из четырех построек. В главном доме площадью 204 «квадрата» три спальни. Интерьеры открытой планировки выдержаны в белых тонах. Гостиная оборудована каменным камином. Притягивают взгляд и сводчатые потолки. Из пятиугольного окна комнаты виднеется океан. Живописные виды открываются также из столовой и ванной комнаты. Во дворе разместились бассейн, спа-зона и терраса. На участке в 29 соток также построены два гостевых домика с шестью спальнями и пятью ванными.

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Прежде в этом особняке проживал американский актер Джеймс Уитмор, больше известный современному зрителю по фильму «Побег из Шоушенка». Бывший «ангел» Victoria's Secret решила приобрести дом после расставания с первым мужем, актером Орландо Блумом. Тогда сделка обошлась Керр в 2,2 миллиона долларов (203 миллиона рублей).

Сам Орландо Блум вместе со своей новой супругой, певицей Кэти Перри оказался втянут в судебные разбирательства после покупки дома в Калифорнии. Поместье с восемью спальнями звездной паре продал 83-летний ветеран, страдающий заболеванием головного мозга. За неделю до подписания договора о продаже он пережил серьезную операцию. Уже после заключения сделки мужчина пришел в себя и решил вернуть жилье обратно.

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      Виктория Клабукова
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