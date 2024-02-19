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17:19, 19 февраля 2024Из жизни

Кинолог перечислил породы собак для ленивых хозяев

Кинолог Голубев: пекинесы любят короткие прогулки и подойдут для ленивых людей

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Породы собак, которые подойдут ленивым людям, не любящим долгое время проводить на прогулке, перечислил в беседе с «Лентой.ру» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В первую очередь он назвал пекинесов. Питомцы этой породы не всегда готовы к длительным прогулкам и активным занятиям на свежем воздухе. «Они своего рода аристократы: как правило, пекинес, оставшись дома один, не будет грызть ваши тапки, громко выть или царапать мебель — такие шалости не для них. Этим собакам нужна умиротворенность», — пояснил специалист.

Кроме того, достаточно неактивными собаками Голубев назвал английских мастифов. Несмотря на их грозный вид они имеют спокойный характер. Эта порода не подойдет активным и любящим приключения хозяевам, однако потребует особого внимания в воспитании.

Если вы ищите настоящего домоседа, выбирайте в компаньоны английского бульдога. Эти собаки выходят на прогулку без особой инициативы и рвения, они предпочитают мягкие лежанки. Кроме того, взрослые питомцы могут проявлять завидное упрямство, порой, их в прямом смысле тяжело вывести на прогулку

Владимир Голубевпрезидент РКФ

Последний в списке оказался неаполитанский мастиф, который также предпочитает неспешные прогулки в компании владельца. Питомцы этой породы достаточно медлительные и не будут радостно бегать вокруг хозяина на прогулке.

При этом Голубев подчеркнул, что любая собака, вне зависимости от породы, нуждается в выгуле. Это касается и тех, кто использует дома специальные пеленки.

Ранее в РКФ рассказали, что любимыми породами собак россиян в 2023 году стали корги, немецкие шпицы и чихуахуа.

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      Анастасия Алимпиева
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