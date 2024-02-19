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13:42, 19 февраля 2024Ценности

Ковбойская шляпа станет самым модным головным убором

Стилист Рогов: ковбойская шляпа станет самым модным головным убором весны и лета

Фото: Unsplash

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал самый модный головной убор на весну и лето 2024 года.

По словам эксперта, особенно актуальной в теплое время года станет ковбойская шляпа. Свое утверждение специалист дополнил снимками, на которых образы были составлены с использованием данного аксессуара.

На кадрах в числе прочих предстала американская певица Бейонсе. Знаменитость примерила шляпы указанного фасона с серебристым приталенным жакетом и сапогами-чулками в тон и с красной лакированной мини-юбкой, водолазкой и плащом. Кроме того, на фото позировала телезвезда Ким Кардашьян в ковбойской шляпе в сочетании с расклешенными брюками, топом и меховым пальто.

Ранее в феврале Александр Рогов также назвал необходимую одежду на весну и лето 2024 года. Речь шла о состаренных нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия.

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      Алина Гостева
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