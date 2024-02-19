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00:49, 19 февраля 2024Экономика

В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

В России предложили отслеживать передвижения курьеров по камерам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и бизнесмены обсудили стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие, пишет РБК со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, власти предлагают отрегулировать деятельность курьеров. Обсуждение прошло еще 30 января, но известно о нем стало только сейчас.

По данным источников, Дептранс задумался над созданием системы регистрации и учета курьеров, которая будет контролировать время работы, перемещения и другие параметры. Кроме того, участники мероприятия предложили проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения. Они хотят фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на сумках и форме.

Кроме того, они указали на необходимость сверять планы открытия дарксторов (места хранения и сбора заказов) с городскими властями для развития транспортной инфраструктуры вокруг них. При этом речь идет о саморегулировании и договоренностях с регулятором, а не о законодательных изменениях.

Ранее стало известно, что водители-курьеры в России могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

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      Марина Совина
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