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16:58, 19 февраля 2024Среда обитания

Мухи обнажили экологическую проблему в европейской стране

Guardian: мухи выявили проблемы с экологией крупнейшего озера Великобритании

Фото: Design Pics RM / Legion-media.ru

Снижение популяции мух на озере Лох-Ней обнажило растущую проблему его экологии. О загрязнении крупнейшего пресного водоема Великобритании пишет The Guardian.

Все прежние годы местные жители жаловались на засилье мошек вблизи водоема. Рой мух порой принимали за дым от пожара. Их внезапное исчезновение отчетливо показало, каких масштабов достигло загрязнение Лох-Нея.

Озеро Лох-Ней обеспечивает более 40 процентов питьевой воды Северной Ирландии, оставаясь при этом домом для ряда эндемиков. Водоем является крупнейшим в Европе местом для ловли угря. Лох-Ней считается археологическим достоянием и историческим символом королевства. Сокращение численности мух закономерно повлияет на популяцию рыб и лягушек, обитающих в озере. Такие инвазивные виды, как мидии-зебры, начинают активно заселять озеро, нарушая экосистему. Численность промысловых нырковых уток еще десять лет назад упала со 100 до 20 тысяч.

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Не первый год Лох-Ней колонизируют сине-зеленые водоросли. Они вырабатывают токсины, отравляя воду вокруг, а образующийся на поверхности озера толстый слой вердигри не пропускает солнечный свет и кислород.

Экологическое бедствие ставит под угрозу и местную рыболовную отрасль. Жители объясняют нынешнее состояние озера тем, что оно остается в собственности частных лиц. С XIX века водоем находится во владении династии Шафтсбери, однако недавно стало известно о планах по его продаже. При должном уходе озеро могло бы не только привлечь туристов и инвесторов, но и удержать молодежь на малой родине, убеждены активисты.

Ранее российские власти заявили, что экологический ущерб от дикого туризма на Байкале оказался сильнее, чем от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

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      Виктория Клабукова
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