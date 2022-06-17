Названа неочевидная угроза для Байкала

Спецпредставитель президента РФ Иванов: дикий туризм загрязнил Байкал сильнее, чем БЦБК

Загрязнение Байкала от дикого туризма оказалось сильнее, чем от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Неочевидную угрозу для крупнейшего озера России назвал на ПМЭФ спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.

Иванов отметил, что вредные вещества от БЦБК, такие как лигнин, остались на берегу Байкала — их устранением, по его словам, уже занимается «Росатом», а риска утечки опасных соединений нет. «Экологический ущерб от Байкальского ЦБК несопоставим с огромным ущербом, который наносит Байкалу частный туризм. Поэтому к туризму на Байкале надо подходить очень осторожно и, на мой взгляд, пресекать каким-то образом, чтобы дикари не ехали миллионами на берег Байкала, ставили палатки», — пояснил Иванов.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что не против частных гостиниц, но они должны построить очистные сооружения — пока, по его оценкам, этот бизнес не интересует ничего кроме прибыли.

В мае Минприроды предложило разрешить загрязнять Байкал ртутью — нормы по сбросу этого и ряда других веществ в озеро и питающие его реки захотели увеличить в 13 раз. Чиновники пояснили, что действующие в настоящий момент нормы тяжело соблюдать из-за невозможности точного измерения.