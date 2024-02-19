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13:46, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В десктопной версии WhatsApp появится функция установки кода для скрытых чатов

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит устанавливать код для открытия скрытых чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Возможность установки кода для открытия списка скрытых чатов будет доступна в десктопной версии приложения. «WhatsApp обеспечит дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальным разговорам», — отметили специалисты портала.

В WABetaInfo уточнили, что новая функция будет доступна в следующем обновлении приложения. Сейчас опция находится в стадии разработки.

Ранее стало известно, что в WhatsApp будет доступна опция, позволяющая добавлять необходимые контакты в категорию «Избранное». Ожидается, что она появится в новой веб-версии приложения.

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      Олег Давыдов
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