МакSим снялась в прозрачном платье в объятиях медведя

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) снялась в прозрачном наряде рядом с медведем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница предстала перед камерой в платье длины макси с пышной юбкой молочного оттенка. Также она примерила белую ажурную блузку и распустила уложенные локонами волосы.

При этом звезда позировала, сидя на снегу в объятиях медведя Степана. По словам артистки, она познакомилась с животным в 2018 году на съемках клипа «Мои секреты». «Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше», — подписала кадры певица.

В октябре 2023 года МакSим рассказала о неожиданных последствиях перенесенного два года назад коронавируса. Так, в период реабилитации она облысела.