МакSим рассказала об облысении из-за перенесенной болезни

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала о неожиданных последствиях перенесенного два года назад коронавируса. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

40-летняя звезда сообщила, что после болезни и комы ощущала свое тело иначе. «Я вышла из больницы, у меня были ощущение, что мне выдали новое тело. Что у меня все новенькое, я стою на своих ногах, я слышу, я разговариваю, я могу. И столько радости, что я ходила на руках по дому», — призналась она.

Знаменитость добавила, что в период реабилитации облысела. «У меня выпали все волосы. Совсем. Все. Одевала какие-то парики нелепые. Это был какой-то женский комплекс», — высказалась артистка. По этой причине певица заключила, что врачи нужны пациентам не только в больнице, но и во время восстановления.

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