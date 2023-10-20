Раскрыт простой способ отрастить волосы после выпадения

Блогерша Кэролайн (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ отрастить волосы после выпадения. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 1,6 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом carolinehannibal воспользовалась пучком розмарина, поместила его в кастрюлю и залила водой. Затем полученный состав она прокипятила в течение 15-30 минут. «Вам нужно будет снять его с плиты и профильтровать после варки. Найдите пустую бутылку с распылителем и налейте туда смесь», — продолжила юзерша.

Помимо этого, Кэролайн предупредила, что перед нанесением средства голову необходимо помыть, просушить полотенцем и разделить на пряди. «Распылите состав на корни и помассируйте кожу головы. И все. Результат в течение четырех-шести месяцев вам обеспечен», — заключила она.

Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом, который набрал 273 тысячи лайков. «Девочки, это работает!», «Я еще добавляю гвоздику к розмарину», «Я увидела потрясающие результаты спустя месяц», — написали они.

Ранее блогерша расплакалась после окрашивания волос в салоне с фразой «так уродливо». Девушка хотела затемненные у корней и более светлые к концам пряди с различными оттенками блонда, однако получила отличающийся от ожидаемого результат. На размещенных кадрах она продемонстрировала розовые у корней и обесцвеченные по длине локоны.