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15:22, 20 октября 2023Ценности

Блогерша расплакалась после окрашивания волос в салоне с фразой «так уродливо»

Кадр: @jamiejunee

Блогерша Джейми Джун из Канады расплакалась после окрашивания волос в салоне красоты с фразой «так уродливо». Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 360 тысяч подписчиков.

20-летняя инфлюэнсерша, у которой в шапке профиля указано «твоя любимая блондинка», обратилась к профессионалам за окрашиванием в технике балаяж (окрашивание, создающее эффект выгоревших на солнце прядей — прим. «Ленты.ру»). При этом она показала мастеру фото с желаемым цветом волос.

Так, девушка хотела затемненные у корней и более светлые к концам пряди с различными оттенками блонда, однако получила отличающийся от ожидаемого результат. На размещенных кадрах она продемонстрировала розовые у корней и обесцвеченные по длине локоны.

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«Я буквально плачу, потому что это так уродливо, боже мой. (...) Худший опыт с волосами в моей жизни», — заявила юзерша.

В сентябре английский блогер Макс Балегде подстригся у нового мастера и остался с внешностью цыпленка. Так, его короткие светлые волосы пушились и торчали под углом вверх.

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      Алина Гостева
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