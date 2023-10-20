Блогерша расплакалась после окрашивания волос в салоне с фразой «так уродливо»

Блогерша Джейми Джун из Канады расплакалась после окрашивания волос в салоне красоты с фразой «так уродливо». Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 360 тысяч подписчиков.

20-летняя инфлюэнсерша, у которой в шапке профиля указано «твоя любимая блондинка», обратилась к профессионалам за окрашиванием в технике балаяж (окрашивание, создающее эффект выгоревших на солнце прядей — прим. «Ленты.ру»). При этом она показала мастеру фото с желаемым цветом волос.

Так, девушка хотела затемненные у корней и более светлые к концам пряди с различными оттенками блонда, однако получила отличающийся от ожидаемого результат. На размещенных кадрах она продемонстрировала розовые у корней и обесцвеченные по длине локоны.

«Я буквально плачу, потому что это так уродливо, боже мой. (...) Худший опыт с волосами в моей жизни», — заявила юзерша.

В сентябре английский блогер Макс Балегде подстригся у нового мастера и остался с внешностью цыпленка. Так, его короткие светлые волосы пушились и торчали под углом вверх.