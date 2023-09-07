Блогер подстригся у нового парикмахера и остался с внешностью цыпленка

Английский блогер Макс Балегде подстригся у нового мастера и остался с внешностью цыпленка. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 3,5 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсер рассказал, что отправился в другую парикмахерскую после переезда. Специалистом в салоне оказался пожилой мужчина, который во время работы решил использовать филировочные ножницы для прореживания прядей. При этом юзер пояснил, что у него изначально довольно тонкие волосы.

На размещенных кадрах британец продемонстрировал получившуюся стрижку. Так, его короткие светлые волосы пушились и торчали под углом вверх. «Я выгляжу как Цыпленок Цыпа [персонаж одноименного мультфильма]. Я не могу с этим смириться», — заявил автор видео.

В мае тревел-блогерша из Нидерландов сделала дешевую прическу в салоне во время поездки в Индию и осталась с внешностью Тарзана. Ее волосы были чрезмерно объемными, пушистыми и волнистыми.