Туристка сделала прическу в салоне за 240 рублей и осталась с внешностью Тарзана

Блогерша gypsyinsneakers сделала прическу за 240 рублей и осталась с внешностью Тарзана

Тревел-блогерша @gypsyinsneakers из Нидерландов сделала дешевую прическу в салоне во время поездки в Индию и осталась с внешностью Тарзана. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как сидит в кресле в парикмахерской. Так, мастер расчесал ей пряди, а затем использовал прибор, похожий на массажер. Впоследствии клиентка продемонстрировала результат работы специалиста: ее волосы были чрезмерно объемными, пушистыми и волнистыми. «Я все еще сожалею об этом», — прокомментировала заплатившая за укладку три доллара (примерно 240 рублей) туристка.

Видео набрало более 430 тысяч просмотров. Зрители высказали свое мнение о ситуации под публикацией. «Покойтесь с миром, волосы», «Это забавно», «Извини но твои волосы выглядят так же, как у Тарзана [герой книг, фильмов и мультфильмов, выросший в африканских джунглях среди обезьян]», — заявили пользователи сети.

В декабре 2022 года сообщалось, что блогерша Хлоя (фамилия неизвестна) с никнеймом @chloedonovqn осталась с внешностью скунса после посещения парикмахерской. Волосы автора ролика оказались разных цветов, включая коричневые пряди, из-за чего она сравнила себя с указанным животным.