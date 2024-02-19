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19:24, 19 февраля 2024Россия

Медведев пообещал сделать все для успешного завершения спецоперации

Медведев: мы сделаем все, чтобы СВО закончилась полным успехом и победой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал сделать все, чтобы специальная военная операция (СВО) закончилась полным успехом и победой. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил об этом во время обращения к выпускникам Российского университета спецназа во время своей поездки в Чечню

«Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом, то есть победой», — сказал он.

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В конце декабря 2023 года Медведев назвал три цели страны в рамках проведения специальной военной операции на 2024 год. Одной из таких задач, по словам политика, является разоружение украинских войск и отказ Киева от нацистской идеологии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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