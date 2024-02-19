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19:32, 19 февраля 2024Бывший СССР

МИД Литвы усомнился в возможности ЕС защититься без США

Глава МИД Литвы Ландсбергис: сомневаюсь, что Европа может защитить себя без США

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис усомнился в возможности Европейского союза (ЕС) защитить себя без поддержки Вашинтона. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik-Литва».

«Дискуссия показывает, что Европа думает принять на себя большую ответственность. Это самое важное, что мы можем сделать. Может ли Европа защитить себя без США — я в этом сильно сомневаюсь», — заявил глава дипломатического ведомства.

Он добавил, что дискуссия о будущем европейской безопасности после ноябрьских выборов в США — самая важная тема Мюнхенской конференции по безопасности, и Вильнюс положительно оценивает диалог по этому поводу внутри ЕС.

В ходе выступления Ландсбергис также заявил о возможном внезапном нападении России на НАТО. По его словам, Европе стоит не ждать неожиданностей, а начать выстраивать систему обороны.

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      Глеб Палехов
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