МИД Литвы заявил о возможном нападении России на НАТО

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил о возможном нападении России на НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о возможном внезапном нападении России на НАТО. Его слова передает издание Der Spiegel.

«Мы не можем ждать, пока Россия действительно нападет на каждую европейскую страну — на юге, на севере, на востоке и на западе», — отметил глава литовского МИД.

Ландсбергис призвал к дальнейшей поставке военной помощи Украине, отметив необходимость передать крылатые ракеты большой дальности TAURUS.

Ранее о поставках ракет TAURUS из Германии говорил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. Он также заявил об эффективности западных ракет, когда их применяют во время ударов по мостам, складам оружия и переправам. Он считает, что Украине нужно больше подобного вооружения.