Минобороны: ВСУ применили в зоне СВО химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили против российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«31 января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте», — сообщил Кириллов.

Экспертиза показала наличие в химикате ядовитого вещества антрахинон, который обладает токсическим действием. Он способен вызвать слепоту, нарушение функции печени и почек. Как отметили в Минобороны, антрахинон запрещен в страха Евросоюза из-за его канцерогенного действия.

В декабре оборонное ведомство предупреждало, что спецслужбы Украины готовят против России провокацию с применением химических веществ. Это позволить спровоцировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ, подчеркивали в министерстве.