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13:07, 19 февраля 2024Россия

Минобороны сообщило о планах Киева подорвать емкости с химикатами в зоне СВО

Минобороны: Киев планирует подорвать емкости с химикатами в зоне спецоперации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев планирует использовать новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», что предполагает подрыв емкостей с химикатами в ходе продвижения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит ТАСС.

«Киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием особого химического пояса. Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», — пояснил он.

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По данным представителя Минобороны России, в сентябре и октябре 2023 года химикаты доставили в районы Краматорска и Купянска. Затем их планировали разместить вдоль дорог, находящихся на основных транспортных развязках. Предполагалось, что подобная тактика затруднит активность наступления ВС России, а также даст Киеву дополнительное время на подготовку обороны.

Ранее Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили против российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей. «31 января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте», — сообщил он.

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      Никита Абрамов
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