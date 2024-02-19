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07:58, 19 февраля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ВСУ экипажем Су-34

МО: экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Экипаж российского истребителя Су-34 уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате чего, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции, командный пункт и техника противника»,— отчитались в оборонном ведомстве.

Там добавили, что после выполнения задачи истребитель вернулся на аэродром базирования, все поставленные цели Су-34 достиг.

Ранее российские войска поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады. Выявленный объект был поражен в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики, уточнили в министерстве.

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      Анастасия Шейкина
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